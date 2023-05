Movida ad alto decibel Il Comune ora nomina un perito per i rumori

Forse è la volta buona che si riesca ad abbassare il volume della mala movida. Il Comune ha chiesto al Tribunale, attraverso l’avvocato Lorenzo Gremigni Francini, la nomina di un consulente tecnico (Ctu) che dovrà "eseguire le opportune rilevazioni fonometriche ed acquisire ogni altra informazione necessaria". Chiamati a comparire innanzi al giudice sono otto esercizi commerciali situati tra piazza delle Vettovaglie, Borgo Stretto e via Domenico Cavalca. La richiesta avanzata dal Comune è dovuta ad una diffida inviata da alcuni residenti in zona, diffida inviata dall’avvocato Paolo Mioni e che recitava di: "…effettuare misurazioni delle immissioni acustiche, durante i periodi serali e notturni ; far cessare le immissioni acustiche mediante la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, revocando licenze e stabilendo il divieto di rilasciarne di nuove, fissando a mezzanotte l’orario di chiusura degli esercizi commerciali, abolendo tutti i dehors ed eliminando tavolini e sedie". "Dal punto di vista processuale – spiega Gremigni – la richiesta di un consulente tecnico per casi di malamovida è una novità. Questa procedura consentirà di avere valutazioni tecniche in tempi rapidi, circa 4-6 mesi. Ed è un modo conciliativo, almeno all’inizio, per arrivare ad una soluzione che non deve di necessità passare da una causa civile per la quale i i tempi sono molto più lunghi". Nel dettaglio la richiesta inviata dal legale Gremigni chiede al tribunale "previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e fissazione di un termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto, voglia disporre la nomina di un Ctu che, eseguite le opportune rilevazioni fonometriche ed acquisita ogni altra informazione necessaria, accerti l’intensità e la tipologia di immissioni sonore pertinenti le aree di Piazza delle Vettovaglie e le strade adiacenti (Borgo Stretto e Via Cavalca) propagate dagli esercizi delle società evocate in giudizio, con particolare riguardo alle seguenti fasce: 19-11.59, 24-2.59 e 3-6". La richiesta continua scrivendo: " In particolare, il Ctu dovrà accertare se le immissioni sonore provenienti dall’interno dei locali che ospitano le attività dei resistenti, nonché i livelli di rumorosità riscontrabili nelle immediate vicinanze degli stessi, risultino o meno conformi ai parametri indicati dalle normative e regolamenti in materia ed alla soglia della tollerabilità, senza tralasciare di tentare una conciliazione della lite che consenta un adeguato contemperamento tra la libertà di iniziativa economica degli odierni resistenti ed il diritto alla salute e al rispetto della vita privata e familiare dei residenti delle dette aree". Le rilevazioni dei rumori delle zone della mala movida sono una richiesta avanzata dai comitati dei residenti da tempo immemore.

Carlo Venturini