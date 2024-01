In motorino con un tasso alcolemico 8 volte sopra il limite: denunciato

Pisa, 10 gennaio 2024 – Era in sella al suo motorino con un tasso alcolemico 8 volte superiore al consentito. Per questo i carabinieri della compagnia di Pisa hanno fermato e denunciato un uomo in pieno centro.

I militari lo hanno notato durante un servizio di controllo: il mezzo procedeva a zig zag e per questo, insospettiti, hanno fermato il conducente e lo hanno sottoposto all'esame per stabilire il suo tasso alcolemico.

L'esito del test ha rivelato che l’uomo aveva un tasso di alcool nel corpo di poco superiore a 4 g/l, normalmente un valore considerato da coma etilico. Da qui la denuncia all'Autorità Giudiziaria pisana, la patente ritirata e il motorino sottoposto a sequestro.