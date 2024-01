Mostra parti intime ad una giovane

Cerca l’approccio con una giovane studentessa e, ad un certo punto, mostra alla ragazza i propri genitali. E’ successo sabato mattina a Pisa, attorno alle 8,30, quando scatta la richiesta di aiuto alla polizia. Una pattuglia della squadra volanti della Questura a quel punto, si precipita sul luogo del fatto, nella zona dei bagni di Nerone, dove era stato segnalato l’episodio commesso da uno straniero, trovato e identificato nel giro di poco tempo. Sul posto la Sala operativa invia due volanti, una delle quali è arrivata nell’immediato in largo del Parlascio per rassicurare la vittima e acquisire i primi elementi a carico dell’autore; l’altra inizia invece un pattugliamento serratto a largo raggio la zona, in attesa di maggiori dettagli. E proprio questa seconda pattuglia, nel limitrofo quartiere di Porta a Lucca, intercetta, sulla base delle precise descrizioni raccolte e tempestivamente comunicate dai colleghi, l’autore del gesto: si tratta di un cittadino nigeriano 29enne in regola con il soggiorno, risultato residente a Giuliano Terme. Il giovane a aquel punto è stato accompagnato in Questura e, sulla base degli elementi di prova raccolti, denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Il Questore di Piss ha anche emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nella città di Pisa per la durata di tre anni.

C. B.