Mostra fotografica: "Il peso della speranza"

L’Amministrazione Comunale di Vico, in collaborazione con l’ic Ilaria Alpi, Aned, Anpi, Teatro InBìliko e con l’associazione The Thing, ha organizzato iniziative per la Giornata della Memoria. Inaugurazione della mostra foto, a cura di Anpi Vico, "Il peso della speranza", di Selene Porcaro, alle 9:30 di oggi, al Teatro di via Verdi. Presenti le terze della secondaria di 1° ic Ilaria Alpi. Poi gli studenti incontreranno il sindaco Matteo Ferrucci, il vice, con delega alla Memoria, Andrea Taccola, la giunta e Laura Geloni,presidente di Aned Pisa, e Gloria Bigongiali, vice Anpi Vico.