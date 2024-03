Mostra "Ecce Homo" al Pala Todisco

San Giuliano Terme (Pisa), 26 marzo 2024 - Dopo il grande successo di visitatori, al nuovo centro Pala Todisco di San Giuliano Terme, è ancora possibile visitare la mostra sensoriale intitolata “Ecce homo” ad ingresso libero. L’apertura sarà fino al giorno 27 marzo in orario continuato (10–19). LA MOSTRA - L’idea nasce da Antonio Donato Todisco, presidente del Gruppo Todisco, che ha deciso di regalare alla collettività un momento di incontro e riflessione, tra storia e cultura, in collaborazione con Don Emanuele Morelli, direttore della Caritas diocesana. Sono le stazioni, che attraverso un percorso sensoriale suggestivo, tra luci e musiche, rappresenteranno i momenti salienti della passione di Cristo, raccontando il dolore terreno del Figlio di Dio, dischiudendo al visitatore un intimo colloquio tra divino e umano evocato dal titolo della mostra. Questa prospettiva incarna il significato profondo e universale della passione di Cristo, raffigurata da una statua, realizzata proprio per l’occasione. La mostra, patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di San Giuliano Terme, è stata curata direttamente dallo staff interno di Pala Todisco in collaborazione con Claudio Mazzucchelli di CM Srl di Novara, responsabile della produzione artistica. STUDIO E RICERCA - Un lavoro di studio e ricerca, con allestimenti realizzati attraverso strumentazioni digitali all’avanguardia, volti ad integrare grafica, esperienza, emozione, racconto, musica e storia attraverso un percorso rapido, immediato, volutamente veloce, per essere in linea con i nuovi tempi di apprendimento delle nuove generazioni. Il momento culminante dell'esperienza è rappresentato dall'attimo dell’Ascensione ricreato in modo virtuale attraverso un contenuto visivo e animato, che cattura l'essenza stessa della fede e della speranza. Uno spettacolo emozionante che unisce la tradizione artistica delle produzioni pittoriche del passato con le più moderne tecnologie di videoproiezione e creazione di contenuti multimediali, trasportando il visitatore all’interno di uno dei momenti più emozionanti della storia sacra. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 0508061382. L’apertura della mostra sarà fino al giorno 27 marzo in orario continuato (10–19). M.B.