Mostra di Borsacchi alla Cittadella

Ancora 48 ore per visitare la mostra dell’artista pisano Cesare Borsacchi dal titolo “Colori e dolori del pianeta” al Fortilizio della Cittadella. La mostra è curata dal critico d’arte Nicola Micieli, Possiamo definire Cesare Borsacchi un artista universale, capace cioè di spaziare dai ricordi mai cancellati di una eterna infanzia vissuta a San Rossore alle esperienze fatte in tutti i Paesi del mondo quale funzionario del Ministero del Commercio Estero. San Rossore, dicevamo. Là è nato e ha vissuto per 25 anni, cogliendo di quel luogo magico i colori e i profumi, un’esperienza unica non scevra dalle crudeltà di un’adolescenza un po’ selvaggia nella quale non era raro violare i nidi di merlo o le tane dei ghiri durante il loro letargo invernale. Ma poi il mondo visitato in ogni suo angolo gli ha suggerito altre emozioni che ha fedelmente trasferito in tele di potente ispirazione.

L’impressione finale è di una pittura nella quale il tema dominante è la disperazione per un mondo che sta cambiando, perdendo ogni giorno di più la sua innocenza. Del resto, in uno scritto appeso al muro, si legge questo suo pensiero: "Vorrei stringere mani sincere, nere, bianche, gialle per sperare in un mondo migliore. Vorrei tornare bambino per risentire il profumo dei ginepri e del salmastro. Società tecnologica, ti odio: hai ucciso l’essere della vita".

In tanti anni di ispirazione artistica le opere di Cesare Borsacchi sono oggi presenti nei musei e nelle fondazioni di tutto il mondo. Se chi ci legge non avesse ancora visitato questa splendida mostra, facendo un torto alla sua sensibilità, ha ancora 48 ore per farlo.

Renzo Castelli