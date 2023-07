Moschea a Porta a Lucca, proroga dell'ordinanza, ma cantiere ancora lontano

Proroga di sei mesi per l’ordinanza dirigenziale della polizia municipale, la concessione per l’occupazione del suolo pubblico relativa alla perimetrazione dell’area privata dove sorgerà la moschea a Porta a Lucca. Il provvedimento entrato in vigore lo scorso 30 giugno resterà vigente fino a fine anno. Ma non si tratta di una svolta nella realizzazione del luogo di culto per la comunità musulmana, al centro di una durissima contrapposizione politica per anni e ora definitivamente archiviata con la concessione del permesso a costruire già dal 2021: per ora non sin conoscono le tempistiche con le quali l’associazione culturale islamica, proprietaria del terreno davanti al Cus, avvierà il cantiere per la costruzione della moschea. La proroga dell’ordinanza serve a mantenere in vigenza l’occupazione di suolo pubblico per la delimitazione dell’area di proprietà privata con provvedimenti che disciplinano la sosta in via Lucchese. La costruzione del luogo di culto islamico pare ancora lontana. Due anni fa l’associazione culturale islamica aveva lanciato anche una raccolta fondi su gofundme.com per reperire quante più risorse possibili per dare il via ai lavori, ma l’obiettivo fissato in 2,8 milioni di euro è stato totalmente fallito: la campagna è tuttora attiva ma in 24 mesi ha raccolto solo 218 donazioni e una cifra irrisoria, appena 10.358 euro. E’ evidente che la comunità islamica non punta solo su quella campagna di crowfunding per reperire le risorse necessarie alla costruzione della moschea, ma le difficoltà finanziarie esistono e per ora il progetto del nuovo luogo di culto resta sulla carta anche se è probabile che la proroga dell’ordinanza per l’occupazione del suolo pubblico sia propedeutica anche a un’accelerata nell’approntamento del cantiere vero e proprio. Al momento però una data vera e propria per il via ai lavori ancora non c’è.