Pisa, lo trovano morto in macchina nel parcheggio

Pisa, 9 maggio 2023 – Avrebbe avuto un malore mentre si trovava nella sua auto, in un parcheggio. E sono state alcune persone a vedere il corpo esanime nell’abitacolo, chiamando subito i soccorsi.

Ma per un uomo di 56 anni non c’è stato niente da fare. E’ intervenuto il 118 con un’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Pisa. Il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo.

Accade in piazza San Silvestro, nel centro della città, a pochi passi dai lungarni. Si tratterebbe di un decesso per cause naturali. Sono intervenute anche le forze dell’ordine.