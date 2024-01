Fi-Pi-Li, incidente mortale contro un camion: chieste dal pm due assoluzioni

Pontedera, 1 febbraio 2024 – Aldo Caffagni, 72 anni, di Pontedera, perse la vita in Fi-PI-LI. Era il 24 luglio del 2020. Erano all’incirca le 16 L’uomo era alla guida della sua Mercedes e viaggiava in direzione Firenze. Secondo quanto ricostruito l’automobilista, dopo aver perso il controllo del mezzo, si spostò verso sinistra urtando contro il terminale del varco aperto piombando nella corsia di sorpasso della carreggiata opposta, proseguendo la sua marcia: qui entrò in collisione con un autocarro che trasportava cucina che sopraggiunse in direzione Pisa a velocità moderata. Il mezzo stava andando verso il porto di Livorno per imbarcarsi e trasportare il carico in Sardegna.

L’impatto tra la Mercedes e il camion fu terrificante. La collisione violenta avvenne frontalmente. Caffagni morì sul colpo. Sotto la lente delle indagini finì il varco del new jersey. E la procura indagò per omicidio colposo sei persone, a vario titolo, in ruoli di competenza in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Fi-Pi-Li. L’accusa è quella di aver omesso di inserire nella programmazione relativa all’appalto delle opere l’esecuzione dei lavori di chiusura dei by pass dei new jersey ancora aperti all’epoca del fatto, e di aver omesso di provvedere alla chiusura, tramite idonei dispositivi, del varco di separazione delle due carreggiate all’altezza del km 50+700. Quello finito sotto accusa e ritenuto cause del sinistro mortale. Le posizioni degli indagati sono arrivate davanti al gup di Pisa. In due hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato e, per entrambi, il pm ha chiesto l’assoluzione. Per tutti gli altri la pubblica accusa – si apprende – ha chiesto il non luogo a procedere. Sostanzialmente l’accusa avrebbe sposato la tesi propugnata dai difensori di inevitabilità dell’evento morte anche in presenza delle barriere divisorie tra le due carreggiate.

Ma non solo , dalle perizie, sarebbe emerso come la FI- PI-LI sia una strada pericolosa, "non tanto per l’assenza di barriere separatorie delle carreggiate – dice l’avvocato Francesco Marenghi, difensore di uno degli imputati – , quanto piuttosto per le sue intrinseche caratteristiche costruttive". Difficilmente rimediabili senza un intervento che allarghi la strada. Il giudice si pronuncerà alla prossima udienza. In campo, per gli imputati, gli avvocati Tiziano Checcoli, Francesco Marenghi, Antonio Bertei, Gaetano Viciconte, Lodovica Giorgi, Silvia Morelli.