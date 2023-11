Cadavere all’interno di un fondo commerciale chiuso. La scoperta a Pisa

Pisa, 25 novembre 2023 – Gli agenti della squadra volanti sono intervenuti in seguito ad alcune segnalazioni. Le persone, richiamate dal cattivo odore, avevano capito che all’interno di quel fondo commerciale chiuso nel centro di Pisa c’era qualcosa di strano.

La polizia ha quindi richiesto l'ausilio dei vigili del fuoco per l' apertura forzosa: all’interno è stata trovata la salma di un soggetto al momento non ancora identificato, in avanzato stato di decomposizione, parrebbe da circa un mese. Sul posto la Polizia scientifica per i rilievi e il 118.

Al momento non si esclude nulla, ma l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario. Nel frattempo il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e ha ordinato il trasferimento della stessa all'istituto di medicina legale dell'Università di Pisa. L'esame autoptico sarà eseguito nei prossimi giorni.