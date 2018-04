San Giuliano Terme (Pisa), 27 aprile 2018 - Tragedia ad Asciano, frazione di San Giuliano Terme, dove un 33enne è morto per un malore dopo una partita di calcetto con gli amici.

Il 33enne è stato soccorso tempestivamente da un medico e sarebbe stato usato anche il defibrillatore presente al campo: purtroppo però non c'è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Sconvolti gli amici che erano con lui e che avevano fino a quel momento passato una bella serata insieme: nulla poteva far presagire la tragedia che si stava per abbattere sul gruppo.

Sulla pagina Facebook del centro sportivo "Five to Five" è stato pubblicato questo messaggio: "Ancora sotto choc per l'accaduto di questa assurda serata, desideriamo porgere le più sentite condoglianze ai familiari e conoscenti dello sfortunato ragazzo. Che la terra ti sia lieve".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO