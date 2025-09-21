Morto anche Leonardo. Donati i suoi organi: "Lui era altruismo puro"

di Antonia Casini

Leonardo non ce l’ha fatta. Nonostante le preghiere e le speranze. Dopo Jacopo, si è spento anche il 16enne pisano ricoverato a "Cisanello". Mercoledì sera i due adolescenti si erano scontrati in sella alle loro motociclette in un’area di sosta vicino allo stabilimento di Ikea, alle porte di Pisa. Un impatto violentissimo che ha distrutto due vite. I genitori di Leonardo hanno deciso di donare i suoi organi, una sua volontà. "Non sappiamo a chi andranno". Ma questo non ha importanza, "Leonardo avrebbe voluto così".

Un dolore infito. Perché per un "errore iniziale", i due giovanissimi erano stati scambiati. Le gravi ferite "hanno reso inizialmente difficile la loro stessa identificazione", era stato spiegato dall’Azienda ospedaliero-universitaria. Così le famiglie e gli amici avevano creduto morto subito Leonardo e sperato per Jacopo. Poi tutto si è capovolto. Un nuovo dolore e lo sconforto per una storia incredibile. E alla fine, la morte si è presa entrambi.

Restano ancora tanti dubbi e altrettante domande, su tutte una: che cosa è accaduto in quel parcheggio poco dopo le 18 di mercoledì? È coinvolto anche qualcun altro dei presenti? Il "gruppo delle moto" si era ritrovato in una zona di periferia, una di quelle dove si incontrano gli adolescenti di pomeriggio. Gli scherzi e le chiacchiere. E, si sospetta, anche qualche gioco con le moto, come tanti altri ragazzi di quell’età. Ma durante uno di questi giochi - è il timore dopo la ricostruzione della municipale - qualcosa non ha funzionato. Anche se il padre di Leonardo non crede a questa versione. "Leonardo era una persona altruista. La donazione dei suoi organi non è stata un caso: abbiamo provato a immedesimarci in lui e a immaginare la sua volontà", commenta.

Sulla dinamica il padre chiede di sapere la verità: "Non abbiamo idea, al momento, che cosa sia accaduto, ma vorrò assolutamente saperlo". Ma sull’ipotesi che i due stessero facendo dei giochi in moto è sicuro: "Sono certo che tutto quello che è stato scritto fino a questo momento, al riguardo, è una ’cavolata’", si è sfogato.

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica per i minorenni di Firenze, sono svolte dalla polizia municipale pisana che ha sequestrato i due mezzi, ha ascoltato i testimoni e sta cercando le immagini delle telecamere e sui cellulari degli altri ragazzi presenti, oltre che sulle chat e i social. In settimana prossima si dovrebbero svolgere anche le autopsie sui corpi dei due studenti.

A chi dice, ora, che in quella zona da tempo si organizzano sfide tra ragazzi sulle moto, risponde il questore di Pisa, Salvatore Barilaro. "Da inizio anno a oggi in quell’area industriale non abbiamo avuto segnalazioni, ma diciamo a tutti i cittadini, ’chiunque assiste a episodi che ritiene pericolosi e illegali, faccia denuncia o una segnalazione".