"Morte di Lorenzo, ora una nuova indagine"

di Carlo Baroni

PISA

Il caso della morte di Lorenzo Casini potrebbe finire al centro di una nuova indagine. Lo annuncia l’avvocato Antonio Guglielmelli del foro di Napoli che assiste – con l’agenzia investigativa Emme Team – la signora Elisabetta Casini, pisana, che vuole fare luce sulla fine di suo figlio, trovato morto a 22 anni, il 3 gennaio del 2019, nella sua casa ad Albaré di Costermano, frazione in provincia di Verona. Lorenzo lavorava come cameriere in un ristorante e quella notte fu trovato cadavere con il guinzaglio del cane attorno al collo dal coinquilino e collega. Per i medici e gli inquirenti il caso fu subito chiaro: Lorenzo si era tolto la vita vicino alla scala a chiocciola che unisce i due piani della casa.

Ma la madre Elisabetta ha sempre avuto molti dubbi sull’ipotesi suicidio e sugli accadimenti di quella notte e, comunque, denunciò per omissione di soccorso alla procura di Verona la migliore amica, il coinquilino e l’ex fidanzato del giovane che "avevano ricevuto le richieste di aiuto" del 22enne che stava male tramite messaggi sul telefonino. Denunciati perchè "non mossero un dito – dice –, non chiamarono i soccorsi. Lorenzo si poteva salvare". Ma c’è di più. "La Procura di Trento alla quale avevo presentato un esposto – dice l’avvocato Guglielmelli – sulla scorta delle prove raccolte da Emme Team, ha indicato la richiesta di riapertura indagini su Verona per ipotesi delittuosa diversa". Ci sono altri scenari da valutare. Le investigazioni avrebbero dimostrato che sul nodo fatto al guinzaglio che avrebbe usato Lorenzo, sono presenti due Dna maschili da identificare. In aggiunta, dalla copia forense dei dispositivi sequestrati, la memoria interna alla telecamera presente nell’abitazione, "le riprese di quei giorni sono state sostituite con file rinominati di riprese di giorni precedenti".

Intanto davanti al giudice di Verona, a novembre, l’avvocato aveva dato battaglia contro l’archiviazione del fascicolo per omissione di soccorso. La Procura aveva chiesto l’archiviazione per i tre amici del giovane. "Il gip di Verona si è espresso negativamente sulla nostra richiesta e presenteremo un reclamo – aggiunge il legale –. Il giudice, accogliendo l’archiaviazione, tuttavia precisa che il suo provvedimento riguarda solo l’omissione di soccorso, e non quanto eventualmente si possa dimostrare con nuove prove". "A Trento in gip si è espresso in modo diverso – concludel’avvocato: le prove messe a disposizione alla Procura di Trento hanno di fatto dimostrato la necessità di nuove indagini, richiesta che viene ora presentata a Verona". E il giallo di Lorenzo potrebbe giungere ad una svolta.