Morta intossicata con la badante. Tanto dolore all’addio a "Brunetta"

SAN GIOVANNI ALLA VENA

Chiesa piena. Ma tanti erano lì, a San Giovanni alla vena, anche con il cuore. Come la famiglia di Nadya Rehulych, la 60enne di origini ucraine che da tempo si occupava della 90enne morta con lei nell’incendio che si è sviluppato nel suo appartamento a partire dal letto elettrico dove stava la signora da anni. La badante è stata cremata e portata nel suo paese. Addio a Bruna Maria Ciardelli, 90 anni, per tutti Brunetta come ha più volte detto don Giampaolo Manzin durante la cerimonia. Tante persone, anche all’esterno, che sono venute a portare un abbraccio alla famiglia della donna per questa doppia tragedia. Nadya è morta nel tentativo di salvare la nonnina che accudiva e alla fine ha trovato anche lei la morte. Il fumo aveva infatti invaso completamente i locali. L’odore si sentiva anche dopo 5 ore dal rogo.

Ieri pomeriggio è stato celebrato l’addio a Bruna e, proprio in segno di rispetto, La Futura di Enrico Ghezzani non ha giocato. "In accordo con la società Asd Gatto verde 1973, che ringraziamo fortemente, la partita di sabato (avevano annunciato sui social) non sarà disputata ed è rimandata a data da destinarsi, vista la concomitanza con il funerale di Bruna. E molti dei giocatori erano lì, a esprimere la loro vicinanza al nipote, acquisto recente della società. Il resto della famiglia della signora è rimasto per fortuna illeso, a partire dal figlio e la moglie che abitano al piano terra di via Morandini a Cevoli dove è avvenuto tutto. L’uomo, nel cuore della notte, ha sentito le urla di Nadya e ha capito che qualcosa non andava, ma, quando è salito e ha aperto la porta, era tutto pieno di una coltre spessa: impossibile entrare. Così ha chiamato i soccorsi. Sul posto, sia i vigili del fuoco che le ambulanze inviate dal 118, i sanitari, però, non hanno potuto fare niente per le due donne. Sul posto, poi, i carabinieri della Compagnia di Pontedera. Il quadro è stato chiaro fin dall’inizio. Si pensa a un cortocircuito scaturito dall’impianto legato al letto elettrico. Il pubblico ministero di turno Fabio Pelosi ha così disposto la restituzione dei corpi.

Un grande dolore, visto il rapporto stretto tra la signora e la badante. Anche l’Amministrazione comunale di Vicopisano ha portato le sue condoglianze e la sua vicinanza alle due famiglie. Era presente, tra gli altri, il sindaco Matteo Ferrucci con altri rappresentanti del Comune che fin da subito hanno supportato entrambe le famiglie. Molti i giovani sia dentro la chiesa che fuori.

A. C.