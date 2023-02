Morta in casa a 44 anni, "la seppellirà la famiglia" "Eravamo in costante contatto con la nostra Sara"

Se n’è andata a 44 anni, per morte naturale, nella sua casa nel quartiere ai Passi. La famiglia di Sara Maggi (nella foto) "vuol precisare che Sara non era abbandonata a se stessa ma in stretto contatto con i familiari che settimanalmente avevano contatto con lei".

"Essendo una persona molto riservata – proseguono i familiari – Sara non gradiva visite a casa e non accettava inviti dal parentado. Sara era una persona che guidava la macchina e che voleva condurre una vita autonoma. Noi abbiamo sempre rispettato le sue scelte pur mantenendo contatti con la stessa".

E sulle esequie per le quali si erano offerti di pagare le spese i residenti del Comitato dei Passi, la famiglia spiega: "Noi familiari ci occuperemo personalmente dei funerali e della sepoltura assieme ai genitori. Chiunque in buona fede abbia organizzato una colletta come riportato sull’articolo, può usare quel denaro per opere benefiche in memoria di Sara". In ricordo della signora molto conosciuta nel quartiere.

"La famiglia – concludono i parenti – ringrazia comunque chi voleva essere solidale a dare degna sepoltura alla nostra nipote e cugina".