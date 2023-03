Trovata morta vicino all’Arno a Pisa, era scomparsa da alcuni giorni

I vigili del fuoco nella zona del tragico ritrovamento

Pisa, 5 marzo 2023 – Una donna di 65 anni è stata trovata morta nei pressi del fium Arno in provincia di Pisa. Il corpo è stato visto affiorare nell’acqua durante le ricerche dei vigili del fuoco, che avevano fatto levare in volo anche un elicottero.

La donna era scomparsa da alcuni giorni. I familiari avevano dato l’allarme, non avendo più notizie. Il ritrovamento è avvenuto a San Giuliano Terme nella zona dei laghetti di Campo, area che si trova nell’ansa dell’Arno. La donna era scomparsa da Cascina il 2 marzo.

Per i rilievi sono intervenute anche le Volanti della polizia. La donna non aveva segni di violenza. Sembra dunque per il momento escluso un decesso violento. Il corpo della 65enne è stato trasferito all’istituto di medicina legale a disposizione del magistrato.