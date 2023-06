Morso dal cane, reagisce: giovane picchiato a sangue

Pisa, 1 giugno 2023 – Ancora violenza in piazza Vittorio Emanuele. Pestaggio nel pomeriggio di martedì, sotto il porticato delle Poste. Vittima, un uomo colpevole di aver reagito al morso di un cane di alcuni giovani lì accampati.

Intervenuti prontamente, gli agenti del Nosu e del Nucleo Centro storico della polizia municipale hanno identificato e denunciato i responsabili.

Verso le 17, infatti, un giovane, dopo aver svolto alcune commissioni agli sportelli, è uscito dall’edificio e si è visto aggredire senza motivo dal cane di alcuni giovani in evidente stato di alterazione psico fisica sdraiati sotto i porticati, la ricostruzione degli agenti. Al morso ha reagito istintivamente scalciando l’animale.

Ma è stata immediata la reazione violenta di un uomo e una donna che, gettato a terra il giovane, lo hanno picchiato selvaggiamente con calci nella schiena e al volto, tanto da procurargli la frattura di un dente ed escoriazioni e contusioni in tutto il corpo ed al viso, oltre che molto spavento. Finito in ospedale, è stato giudicato guarito dai medici in 7 giorni salvo complicazioni.

Sulla schiena chiaramente visibili anche i segni di alcuni morsi. Agli agenti accorsi, l’uomo ha riferito l’accaduto. Grazie alle descrizioni con alcuni particolari, gli aggressori sono risultati individuabili. Si tratta di persone ben conosciute e solitamente frequentanti la piazza Vittorio Emanuele: sono di solito dedite all’alcol e all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Anche altri testimoni presenti hanno confermato l’identità degli autori del pestaggio. Così gli uomini coordinati dal commissario Paolo Migliorini hanno rintracciato i due individui e, dopo il fotosegnalamento di rito, li hanno denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di percosse e lesioni pluriaggravate in concorso oltre che per malgoverno di animali.

Pattugliamento in divisa e in borghese delle zone e dei quartieri più calci. Pur risolto il caso in poche ore, l’attenzione in zona Stazione rimane alta e i soggetti a rischio vengono continuamente monitorati sia dal personale in divisa che da quello in abiti civili così da prevenire, o in caso reprimere immediatamente, i fenomeni criminali di maggior allarme sociale.