Mood, cento band iscritte al contest musicale

Cento band iscritte, 24 selezionate, 6 in finale. Sono questi i numeri del contest musicale del Mood il pub di San Giovanni alla Vena dove la musica è di casa. Domani venerdì 10 maggio dalle 21.30 è in programma la finale della prima edizione del St. John’s Mood Contest, un concorso musicale che si è svolto nei venerdì di febbraio, marzo, aprile e maggio al Mood Live Music Pub. Giovani musicisti provenienti da tutta la Toscana si sono sfidati a colpi di testi originali. A giudicare le esibizioni sono stati il pubblico, che aveva un voto per ogni consumazione fatta, e una giuria composta da musicisti e giornalisti. Queste le sei band che suoneranno in finale: L’isola dei Cipressi Viventi (Pisa/Eraclea), Mari Lu Jacket (Grosseto), Steenfies (Livorno), Krap Ymotana (Pisa/Livorno), Jhary & The White Noise (Pisa), Meltan (Livorno). Il contest è nato da un’idea della nuova gestione del Mood, in particolare da Conrad Cabrera, insieme al musicista, cantautore e produttore Nicola Barghi. "Credo – ha detto Barghi -, e con l’esperienza del contest ne sono convinto, che in questo periodo e in questa Toscana esista un fermento musicale molto forte che ha necessità di luoghi dove poter sbocciare. La musica è condivisione e la condivisione crea un movimento. Sono in primis musicista e poi produttore e in entrambe le vesti credo veramente che ci sia bisogno di creare momenti di aggregazione". La band vincitrice si aggiudicherà un minitour in 4 locali toscani, interviste in 4 radio toscane e ancora buoni da spendere in strumentazione e la possibilità di registrare un brano in studio.