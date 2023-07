Molestie sessuali su 30 pazienti chiesti 8 anni

Una condanna pesante: otto anni e un mese. L’ha chiesta la procura di Prato per il radiologo di 63 anni, originario di Pisa ma operante in studi privati e convenzionati Asl a Prato e Poggio a Caiano, accusato di molestie sessuali su una trentina di pazienti durante le visite per fare le ecografie. Dei 30 casi riferiti nel capo di imputazione, il pm ha chiesto la condanna per 19 e l’assoluzione per gli altri undici. Di queste solo quattro si sono costituite parte civile nel processo mentre gli istituti medici sono stati citati come responsabili civili. L’accusa è di violenza sessuale. L’udienza è stata rinviata a metà settembre per le repliche. La prima denuncia nei confronti del professionista è partita proprio da Prato quando una donna marocchina si rivolse al centro antiviolenza denunciando un episodio inquietante. Il radiologo durante un esame clinico le avrebbe fatto delle avances di natura sessuale e le avrebbe chiesto di spogliarsi completamente per eseguire un’ecografia addominale. Dopo quella prima denuncia, la Procura ha aperto un fascicolo a carico dell’uomo. Ben trenta le donne che dissero di aver ricevuto lo stesso tipo di "attenzioni" durante gli esami.