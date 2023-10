Modellisti, sviluppatori e addetti alle vendite

Sarti, modellisti, addetti alle vendite, sviluppatori di prodotto. Sono questi alcuni profili richiesti dalle aziende toscane che pubblicano i loro annunci sul sito dedicato ai professionisti del settore moda it.fashionjobs.com. In tutto 124 posti di lavoro al momento in Toscana.

Tra le più recenti, si segnalano la ricerca per assistente alle vendite part time per il negozio Skechers all’interno del Barberino Designer Outlet con assunzione a tempo indeterminato e quella, sempre per addetto alle vendite, per il punto vendita Cotton Silk all’interno dell’outlet Valdichiana. Burberry seleziona invece a Firenze uno sviluppatore di prodotto per la categoria sneakers.

A Forte dei Marmi, infine, Flavio Castellani assume a tempo determinato e orario full time venditore o venditrice con esperienza tra 2 e 5 anni maturata nel settore moda, attitudine al lavoro di squadra, conoscenza della lingua inglese.