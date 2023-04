Mobilità: aggiudicati i lavori per la nuova ciclopista del Cnr

Pisa, 7 aprile 2023 – Vanno avanti gli investimenti sulla mobilità ciclabile cittadina realizzati dal Comune di Pisa grazie ai finanziamenti intercettati con fondi PNRR. Partirà dopo l’estate il cantiere per la nuova pista ciclabile del CNR. L’opera, che ha un costo di quasi 200mila euro, fa parte dei 5 progetti di nuove ciclovie urbane, di cui 3 con lavori già aggiudicati, finanziante con fondi intercettati dall’amministrazione comunale nell’ambito dei finanziamenti del PNRR per un totale di oltre 2 milioni di euro, a cui si aggiungono 800mila euro di risorse proprie dell’amministrazione comunale.

Oltre alla ciclopista del CNR (200mila euro), saranno realizzati il nuovo tratto della Ciclopista del Trammino, che collegherà via Viaccia a via Livornese (lavori già aggiudicati per 900mila euro), il nuovo percorso ciclopedonale in via Contessa Matilde, da largo Cocco Griffi fino a via San Ranierino (300mila euro), il tratto della ciclovia dal ponte sull’Aurelia a via Umberto Giordano, nel quartiere del CEP (lavori già affidati per 162mila euro). A questi si aggiunge un ultima parte di finanziamenti per il “rafforzamento della mobilità ciclistica nella realizzazione di ciclovie urbane di collegamento tra poli universitari e nodi ferroviari”, i cui progetti di fattibilità sono stati approvati nella scorsa giunta comunale, che prevede di realizzare tratti di collegamento tra percorsi già esistenti per un totale di 1,3 milioni di euro (via di Gello, via Consani, via Pardo Roques, Largo Duca d’Aosta, via Andrea Pisano, via Ranuccio Bianchi Bandinelli, via Vittorio Niccoli, via del Brennero tra Largo San Zeno e via Bianchi.)

CICLOPISTA CNR-VIA MATTEUCCI. Si è conclusa la procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori per la nuova pista ciclabile che collega Cisanello al CNR. L’opera permetterà di collegare l’asse via di Pratale-via Moruzzi con la pista ciclabile di via Matteucci-via di Cisanello. L’amministrazione comunale sta provvedendo ad effettuare le verifiche previste dalle procedure di gara per rendere definitiva l’assegnazione dei lavori al soggetto risultato vincitore della gara (BM Costruzioni). Superate le verifiche e la firma del contratto di appalto, l’inizio del cantiere è previsto per settembre.

L’intervento riguarda la realizzazione del percorso ciclabile che collega la viabilità ciclabile esistente a nord della città di Pisa al confine con il Comune di San Giuliano Terme, lungo l’asse via di Pratale-via Moruzzi, con la pista ciclabile di via Matteucci-via di Cisanello, ovvero il percorso che si estende ad est della città a partire dall’attuale rotatoria del CNR fino a via Matteucci in prossimità del Centro Forum, a chiusura dell’anello ciclabile. Considerata l’alta concentrazione di istituti scolastici e universitari, aree verdi e sportive (skate park), servizi pubblici e attività commerciali lungo il tracciato o nelle immediate vicinanze, è chiara l’importanza della realizzazione del percorso ciclabile e pedonale in progetto come principale collegamento urbano.

Il progetto nel dettaglio prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria lungo la viabilità principale esistente (via Volpi e via Luzzatto), dove sono presenti aree ancora libere, a partire dal perimetro del CNR. Percorsi circa 300 metri su questo lato della strada è necessario spostarsi sull’altro lato, dove il marciapiede prosegue fino al semaforo di via Valgimigli. Più avanti, nel tratto lungo via Nenni, si prevede lo spostamento del percorso all’interno del parco lineare “delle Torri” che corre pressoché parallelo alla strada e contiene già al suo interno tre percorsi pavimentati in autobloccanti, di cui uno può essere riservato al transito delle biciclette. Per dare continuità alla pista ciclabile è prevista una riorganizzazione della carreggiata stradale sull’asse viario via Valgimigli-via De Ruggiero ad est del semaforo, ricavando due corsie ciclabili laterali. Infine, per arrivare a ricongiungersi con la pista ciclabile di via Matteucci, dal parco “delle Torri” la pista ciclabile attraversa via di Cisanello (con un adeguamento dell’attraversamento rialzato) e si trasforma in percorso ciclopedonale per passare nella piazzetta e raggiungere l’attraversamento pedonale esistente, da adeguare e riqualificare.