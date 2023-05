Mister 976 preferenze "Merito del gruppo"

Tra i verdetti delle elezioni comunali emerge anche un dato record sulle preferenze per il consiglio comunale. L’assessore ai lavori pubblici uscente Raffaele Latrofa, capolista di Fratelli d’Italia, ha ottenuto infatti 976 voti, superando di oltre 200 il precedente record di 755 preferenze che ottenne, nel 2013, l’ex assessore allo sport Salvatore Sanzo. "Sono molto soddisfatto del dato personale visto che sorpasso il precedente record assoluto sulle preferenze - commenta Latrofa -. Un risultato che non ho ottenuto da solo, ma grazie a un forte elettorato e a un gruppo di persone che, al mio fianco, all’interno del partito, hanno reso possibile questo obiettivo lavorando con grande impegno giorno dopo giorno. In particolare vorrei citare Paolo Lazzerini, Anna Buoncristiani, Luca Scalsini e Filippo Filippi che mi hanno sempre seguito, ma riingrazio anche i nuovi compagni di viaggio nella lista di cui faccio parte". "Condivido questo traguardo con la mia famiglia - prosegue l’assessore uscente -, che da sempre è mio punto di forza, ma anche le tante persone che, dall’esperienza civica di Pisa Nel Cuore, mi hanno seguito in Fratelli d’Italia e sono stati di grande aiuto in questa campagna elettorale. Sono felice per questo, sono stati un valore aggiunto per il raggiungimento di questo traguardo che interpreto come un traguardo di un intero gruppo". Latrofa conclude dando appuntamento per il ballottaggio: "Voglio fare chiarezza con l’elettorato - dichiara infine Raffaele Latrofa -. Il distacco con la coalizione di Martinelli non è di 15 voti, questo è solo il numero di voti che mancano per la vittoria al primo turno. Siamo avanti di 3500 voti e questa sarà la nostra forza che ci consentirà di vincere il ballottaggio tra due settimane".