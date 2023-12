Missione Cuamm: il Mes a monitorare le performance sanitarie in Africa

"Tra le nostre missioni principali c’è anche la collaborazione con il Cuamm di don Dante Carraro, una delle principali ong sanitarie italiane impegnata da molti anni per la tutela della salute delle popolazioni africane, per provare a fare insieme all’Africa qualcosa per il nostro mondo". Lo ha detto la rettrice Sabina Nuti a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico al teatro Verdi di Pisa. I ricercatori pisani insieme al Cuamm esportano il modello del Laboratorio Mes in Africa, per monitorare e analizzare le performance sanitarie degli ospedali di tre Paesi: Etiopia, Uganda e Tanzania. "La nostra idea - ha aggiunto Nuti - è di far parlare insieme ai nostri ricercatori i beneficiari della ricerca perché solo con la coprogettazione possiamo svolgere una ricerca applicata capace di fare la differenza". "Quella con la Sant’Anna non è una semplice collaborazione - così don Dante Carraro, sacerdote e cardiologo, dal 2008 alla guida di Cuamm medici con l’Africa - ma un’autentica partnership per sviluppare un percorso che guarda al futuro: insieme all’istituto di management vogliamo approfondire le dimensioni sanitarie in Africa attraverso un sistema di monitoraggio delle performance degli ospedali africani. Abbiamo predisposto un progetto pilota in Etiopia, Uganda e Tanzania che ci aiuterà a comprendere come migliorare il servizio sanitario rivolto alle comunità locali". "La ricerca - ha osservato Nuti - assume ancor più valore quando è interdisciplinare e coinvolge maggiori e diverse competenze". Con il progetto strategico AfricaConnect la Sant’Anna fa squadra per creare impatto nel continente africano mettendo a fattor comune le proprie competenze con un approccio interdisciplinare e per trovare sinergie con e per le popolazioni africane e per contribuire allo sviluppo inclusivo e sostenibile dell’enorme potenziale del continente.

Gab. Mas.