Miss Litorale abbraccia la cultura "Si rinnova l’incontro tra due mondi"

La bellezza a braccetto con la cultura. Miss Litorale e Dream Book edizioni hanno rinnovato anche per quest’anno la partnership e la casa editrice pisana premierà con le proprie pubblicazioni le finaliste di ogni selezione per poi offrire alla vincitrice assoluta un buono acquisto per una lettura più ampia e personale dei libri in catalogo. "E’ una sfida interessante e una piacevole scoperta quella di incontrare terreni diversi da quelli nei quali gli editori e i suoi autori si misurano - osserva Stefano Mecenate, titolare di Dream Book - e sono certo che, come è accaduto lo scorso anno, troveremo tra le ragazze in gara lettrici seriali abituate a una frequentazione delle librerie e delle biblioteche. Scoprire i loro gusti, confrontarsi con loro sui generi e sugli autori, proporre loro alternative ai ‘grandi’ nomi che monopolizzano i media locali e nazionali e diventerà un modo per far crescere ancora l’esperienza della nostra casa editrice, oltre che una piacevole opportunità per far conoscere i nostri ottimi autori che non hanno nulla da invidiare ai più blasonati nomi della grande editoria". La collaborazione tra la storica kermesse del litorale e l’editore pisano si è sviluppata nel corso delle precedenti tappe del concorso di bellezza e, sottolinea Mecenate, "è stata l’occasione per farci conoscere con la mia presenza, ma anche con quella degli autori dei libri presenti nel nostro catalogo: un incontro che credo possa essere importante per dare a quelle pagine un volto e una parola". "Per la finale del 13 agosto - conclude l’editore - decideremo con Stefano Bini, anima da decenni di Miss Litorale, a chi affidare il buono per la vincitrice. Mi piacerebbe fosse una persona del mondo dello spettacolo così da unire, in un ideale abbraccio le ‘diverse bellezze’ che stanno nella cultura".