Mise in pericolo la sua vita per salvare il medico poi ucciso Giovane premiato dal questore

di Antonia Casini

La riconoscenza di tutta la comunità, come già il sindaco Michele Conti, aveva espresso. Così, mercoledì prossimo, durante la festa della polizia il 36enne che intervenne in via Bovio per salvare il medico Piero Orsini dalla furia del giovane studente, sarà premiato dal questore di Pisa Gaetano Bonaccorso. "Devo farlo anche se rischio la vita", pensò e intervenne. Finì lui stesso in ospedale ferito. Purtroppo i colpi ricevuti dal noto neurologo 74enne in pensione sono stati così violenti da procurargli la morte.

Era gennaio quando il 25enne fiorentino, che avrebbe dovuto fare una visita dallo psichiatra, fuggì dalla sala d’attesa dello studio e incontrò Orsini. Uno sguardo interpretato male e le percosse senza altro motivo. Il 36enne, affacciandosi, vide la scena e si precipitò per strada venendo a sua volta aggredito.

"Desidero congratularmi con il giovane che ha provato a intervenire per evitare il peggio - aveva detto Conti - perché il senso civico è uno degli elementi principali che concorrono a formare una comunità più sicura".

Lo studente aggressore poi fuggì e fu raggiunto dagli agenti delle Volanti chiamati dai vicini, calmato dal padre, fu arrestato e portato nella struttura psichiatrica dell’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, come richiesto dalla sua difesa, rappresentata dagli avvocati Michele Passione e Massimiliano Palena del foro di Firenze. Una prima perizia psichiatrica, presentata dal professor Mauri, concluderebbe per l’incapacità totale di intendere e volere, la pericolosità sociale e la capacità di stare in giudizio. Segue il caso il pm Giovanni Porpora. La famiglia Orsini si è affidata all’avvocato Federica Ciardelli.