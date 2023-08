"Miracolo a Lucca: bimbo rischia di annegare, salvato con il massaggio cardiaco"

"Era morto. In arresto cardiaco per due minuti, speriamo che l’assenza di ossigeno non abbia nuociuto al cervello. Farò un esposto alla Procura di Pisa, perché il messaggio che deve passare è che nel 2023 non si può rischiare di morire per mancanza di attrezzature necessarie come il defibrillatore e non accetto che mi si venga a dire che non è obbligatorio".

E’ durissimo Alessandro Coco, 44 anni, il volontario lucchese della Croce Verde di Porcari, residente a Badia Pozzeveri, Altopascio, che si trovava all’impianto di Tirrenia quando il piccolo ha rischiato di annegare ed è intervenuto, insieme ad altri per salvarlo. "Con me c’erano mia moglie e le mie figlie – racconta Coco - mi sono immedesimato pensando a loro quando ho visto i genitori, una famiglia di stranieri piangere e disperarsi quando la situazione appariva ormai drammatica. Ho visto il terrore nei loro occhi".

"Per fortuna una ragazza ha notato l’anomalia di come galleggiava il bambino, probabilmente colpito da malore – aggiunge Coco – che era a pancia sotto, come si suol dire. Si è tuffata e lo ha trascinato a bordo piscina. E’ arrivato anche un signore che si è qualificato come paramedico. Sono iniziate le manovre di rianimazione. Nessuno ha chiamato il 112, allora l’ho fatto io. Capisco l’adrenalina del momento. Ho chiesto del DAE, ma non c’era. Il più vicino si trovava a un quarto d’ora di cammino, ma in quei frangenti anche dieci secondi possono rivelarsi fatali".

Coco ha atteso l’arrivo dell’auto India, con personale sanitario. "Non ci siamo arresi, insistendo sul massaggio – conclude il volontario – e provate ad immaginare la gioia quando il bimbo ha dato di nuovo segnali di vita, lo abbiamo aiutato ad espellere l’acqua. Poi è arrivato Pegaso ed è stato trasportato al Meyer. Un vero miracolo. Bisogna però pensare che il defibrillatore può rivelarsi fondamentale per chiunque".

Massimo Stefanini