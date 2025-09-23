Minorenni morti in moto. La dinamica resta oscura. Sullo scambio d’identità minacciata la denuncia

È il giorno del dolore nelle scuole dei due giovani morti in sella alle loro moto alle porte di Pisa con una cerimonia al liceo Buonarroti in memoria di Leonardo Renzoni, 16 anni, e una raccolta fondi per i cari di Jacopo Gambini, 17, all’Iti Da Vinci. Un dolore che da quasi una settimana non abbandona mai le famiglie dei ragazzi anche per lo scambio iniziale dei due: Leonardo era stato creduto morto subito e Jacopo ancora vivo, anche se gravissimo. Poi tutto si era capovolto. Sullo scambio l’avvocato Nicola Tamburini di Pisa, che rappresenta i genitori di Jacopo Gambini, spiega: "Valuteremo se procedere nei confronti dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana". Intanto proseguono le indagini della municipale di Pisa coordinata dalla procura per i minori di Firenze. Sono al setaccio le immagini dei social, e si cercano anche telecamere utili della videosorveglianza, vicino all’Ikea. Ma che cosa è accaduto mercoledì scorso? Con certezza si sa soltanto che lo scontro è stato frontale. I ragazzi erano con il "gruppo delle moto". Durante un gioco, forse una sorta di impennata - è il timore dopo la ricostruzione della municipale - qualcosa non ha funzionato. Il padre di Leonardo si era sfogato: "Sono quasi certo che tutto quel che è stato scritto finora, al riguardo, sono ’cavolate’".

Antonia Casini