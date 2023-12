Minorenne rapinato per 20 euro. E l’autore del colpo ha solo 15 anni

Intorno alle 17 di giovedì una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa ha ricevuto l’sos da Italia, dal padre di un ragazzino che era stato appena rapinato da un giovane che lo ha avvicinato e minacciandolo si era fatto consegnare 20 euro in contanti. I poliziotti, acquisite le prime informazioni sulle fattezze e sull’abbigliamento del rapinatore, hanno subito diramato la nota di ricerca alle altre pattuglie della polizia presenti in città; di lì a poco un giovane corrispondente in tutto e per tutto alla descrizione fatta dalla vittima è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria. è anche lui un minorenne, non imputabile perché appena 15enne, ma con già a carico due pregresse denunce per reati contro il patrimonio e per droga, è stato accompagnato in Questura per le incombenze di rito e, al termine, affidato alla madre che risiede con lui in città. Sarà denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per il reato di rapina.

Alle 18.50, invece, un’altra pattuglia delle Volanti è intervenuta in zona Piagge dove veniva segnalata la presenza di un uomo che in strada urlava e brandiva in grosso coltello da cucina. Sul posto i poliziotti hanno rintracciato il giovane, un 25enne già noto per vicende simili, e con le cautele del caso lo hanno sottoposto a perquisizione sul posto, trovandolo in possesso del grosso coltello che aveva riposto nelle tasche e che in precedenza aveva rubato dall’ interno di un esercizio commerciale della zona, per poi fuggire ed urlare a squarciagola. Il giovane è stato accompagnato in Questura è denunciato alla Procura della Repubblica per furto e per porto senza giustificato motivo di un’ arma bianca; al termine, affidato alle cure del 118 per valutarne le adeguate condizioni di salute.