Minacciò la madre col coltello e picchiò il fratello disabile

Aveva minacciato la mamma con il coltello e aggredito il fratello con schiaffi e pugni (aveva ricostruito la polizia). Era il 21 maggio 2022 e il 30enne era stato arrestato dagli agenti delle Volanti e portato in carcere. La madre aveva già presentato una denuncia, in passato. Per cui quando aveva chiesto aiuto, il personale della Questura si era diretto velocemente sul posto conoscendo la situazione. Il figlio ha problemi con la droga.

Ieri mattina, davanti alla giudice per le udienze preliminari, Eugenia Mirani (la prima sentenza come gup), il giovane è stato condannato a 3 anni con rito abbreviato, 4500 euro la provvisionale. La sostituta procuratrice Flavia Alemi (il titolare è il pm Aldo Mantovani) aveva chiesto la stessa pena. Doveva rispondere di Maltrattamenti, stalking, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni al fratello sulla sedia a rotelle che però non aveva avuto bisogno di cure in ospedale. Durante quei momenti tristissimi si era procurato anche ferite superficiali. Abitava fuori casa in quel periodo, ma andava ogni tanto nell’appartamento dei parenti per cambiarsi o fare una doccia.

L’uomo, ieri in aula, assistito dall’avvocato Roberto Nocent ha letto una lettera, dopo aver intrapreso in carcere un percorso psicologico. "Chiedo scusa alla mia famiglia che vorrei rivedere". E i parenti hanno acconsentito.

Ha già fatto 9 mesi di reclusione e ha promesso che continuerà il suo percorso verso la disontissicazione.

An. Cas.