Minaccia infermiera con siringa Per l’agguato si era nascosto nel bagno del pronto soccorso

Un’altra sanitaria minacciata. Stavolta l’episodio è avvenuto al Pronto soccorso di Cisanello (nella foto Ansa). E’ sabato. Un uomo è da tempo nel bagno della struttura che accoglie tante persone ogni giorno. "Forse - il sospetto dei sanitari - si sta drogando". Così un’infermiera gli intima di uscire. Ma lui prende una siringa e minaccia i presenti, in particolare la donna. Vengono chiamati i carabinieri. E’ il terzo episodio di minacce e violenza che si verifica a Pisa in un mese. I primi due, era giugno, sono accaduti nella pscihiatria territoriale (l’Spdc del Santa Chiara), dove una dottoressa è stata aggredita in due occasioni da due pazienti diversi. Durante il primo episodio ha riportato la frattura del pollice. La dottoressa Barbara Capovani, che quel reparto dirigeva, è stata massacrata con un bastone e uccisa ad aprile scorso. Accusato di omicidio è in carcere un 35enne (Gianluca Paul Seung) che era stato ricoverato in quella struttura nel 2019.

Sabato a Cisanello sono intervenuti i carabinieri. L’episodio intorno alle 10. Alla centrale operativa del comando provinciale arrivano richieste di aiuto. L’uomo ai domiciliari, da giorni gravitava al ps. Fatto segnalato alla direzione sanitaria che era intervenuta, ma ieri il 60enne si è presentato dicendo di essere caduto. Ed è stato quindi messo in attesa di visita. A un certo punto è corso in bagno e l’infermiera lo ha seguito perché insospettita. Si è chiusodentro e lei gli ha chiesto di uscire. Quindi è riuscita a entrare. Qui la minaccia verso di lei e verso una collega con la siringa: nel frattempo è stato allertato il 112.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno isolato e bloccato il 60enne conosciuto: è un italiano tossicodipendente, con precedenti. E’ stato perquisito: aveva la siringa, già utilizzata, un seghetto metallico e degli strumenti utilizzati di solito per aprire le auto. E’ stato allontanato. Ma, dopo poco, è tornato fuori dalla struttura con alcuni effetti personali. Quindi, sono stati richiamati i carabinieri che lo hanno concotto in caserma. L’ifermiera ha presentato querela. E’ stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

"Purtroppo sono episodi che si ripetono – commenta Lorenzo Peluso (nella foto in alto), infermiere e rappresentante sindacale Nursind – E i sanitari devono dare assistenza a persone che dichiarano un problema di salute. I vigilanti sono limitati negli interventi. Per questo sarebbe fondamentale che ci fosse all’interno di Cisanello un posto fisso di polizia attivo 24 ore su 24".

Antonia Casini