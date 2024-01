"Militari in città non risolverà i guai di Pisa"

"L’arrivo di quindici nuovi militari nell’ambito dell’operazione Strade sicure non basterà a risolvere i problemi che la città vive in materia di sicurezza di cittadini e cittadine". A dirlo è il consigliere comunale del Pd, Enrico Bruni, che interviene sulla decisione di reinserire i militari in città. "È più un’operazione propagandistica che altro – spiega il consigliere -, con giovani militari dislocati nelle città senza una reale possibilità di intervento". Secondo Bruni, il dispiegamento di forze armate significa capitolare rispetto al ruolo che il tessuto sociale presente nei diversi quartieri può avere nel garantire dei presidi di sicurezza. "L’errore – è la stoccata all’onorevole Edoardo Ziello -, sta proprio nel voler equiparare Pisa a una zona di guerra, pensando che la presenza di maggiori contingenti militari possa rendere maggiormente sicura la città. Ma questo non farà altro che aumentare ancora di più il senso di insicurezza di cittadine e cittadini, assecondando peraltro una narrazione umiliante per la città". Un problema di sicurezza che resta tra i più sentiti in città, mentre "Ziello – dice Bruni -, si nasconde dietro il governo per nascondere che sulla sicurezza la destra non ha risolto niente". Non manca anche da parte del consigliere la richiesta di chiarezza e trasparenza al sindaco Michele Conti sulla vicenda della revoca del comandante Migliorini: "Nei prossimi mesi – conclude il consigliere dem -, dovremmo immaginarci un’idea diversa di quella che deve essere la polizia locale, declinata come presidi mobili e maggiore capillarità in quei quartieri che avanzano richieste di sicurezza. Si affronti in maniera maggiormente seria la questione e si avvii un ragionamento più ampio sul problema della sicurezza. Le strade della nostra città vanno riempite di vita, non di mitra e solo così saranno sicure".

E.M.D.P.