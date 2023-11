"Migliorare Putignano insieme". Legambiente invita i cittadini

Piazza XXV Aprile, nel cuore di Putignano ha un nuovo volto grazie all’intervento delle ragazze e i ragazzi dell’I.C. Gamerra che, durante i campi estivi organizzati nell’ambito del progetto Lavori in Corso-Adottiamo le città, hanno lavorato all’autocostruzione di tavoli, panche, sgabelli, una bacheca e una fioriera. "Un percorso che continua e che ha bisogno di un passaggio amministrativo per legittimare il il grande lavoro realizzato dalle classi e da qui la richiesta agli uffici comunali di non abbandonarlo proprio ora",– afferma Roberta Timpani di Legambiente e tutor locale progetto Lavori in Corso. "Ringraziamo gli assessorati che di volta in volta si sono adoperati per rendere possibili alcune delle azioni più significative del percorso realizzato – continua Timpani – come l’attivazione di Pedibus e dell’Aula Verde e speriamo sia solo l’inizione di un processo, di cui ragazze e ragazzi continueranno ad essere protagonisti". I beni, messi a disposizione per tutta la comunità, sono il primo passo per un lavoro di rigenerazione urbana che vuole continuare nel tempo. Oggi nella Piazza di Putignano, i residenti sono invitati a riunirsi, per aprire insieme il “Rigeneration Workshop”, organizzato da Lavori in Corso. Quali funzionalità e benefici vorresti che la tua area offrisse? Quali azioni è possibile intraprendere insieme? "Questo appuntamento – spiega Legambiente – è il proseguimento del progetto Lavori in Corso, finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini e gestito da Legambiente, che ha visto i giovani del quartiere impegnati nel sondare le necessità dei residenti di altre fasce di età, messe in relazione con opportunità e criticità della zona per progettare un’installazione che permettesse al centro di Putignano di tornare ad essere un cuore pulsante".