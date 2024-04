Migliorare le produzioni: Cnr in campo

Oggi dalle 9 alle 13, nella sala consiliare del Comune di Calci, l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Cnr di Pisa e di Firenze (Cnr-Iret) presenterà i risultati del progetto europeo “ReCrop” sulle metodiche di miglioramento della resa dei terreni agricoli. Rafforzare la presenza dei microorganismi nel suolo con i bio-inoculi (microrganismi che promuovono la crescita delle piante) favorisce l’adattamento delle coltivazioni alla crisi climatica? L’utilizzo dei bio-inoculi in tandem con la somministrazione di compost migliora la resa e la qualità delle produzioni agricole? Anche di questo, si occupa il progetto europeo ReCrop, sviluppato per parte italiana dall’Iret-Cnr con l’attiva collaborazione dell’Azienda San Vito di Calci. L’incontro è pubblico, ed oltre ai ricercatori coinvolti, ci saranno Matteo Piccioli titolare dell’Azienda San Vito, Edgardo Ticozzi come rappresentante dell’azienda Unmaco produttrice dei bio-inoculi utilizzati, e il prof. Sergio Saia di Unipi, che illustrerà il progetto gemello “Sharing-Med” sulla fertilità del suolo e sui sistemi agricoli in ambienti mediterranei. Per il Cnr, interverranno i ricercatori: Luigi D’Acqui, Eliana Tassi, e Alessandra Bonetti.