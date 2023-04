"Migliorare i servizi sanitari per i cittadini"

"La sanità, settore nel quale ho operato per decenni come medico, resta il settore principale del mio impegno politico e lavorerò per costruire una autentica cooperazione tra Comune, Aoup e Asl affinché i servizi sanitari siano più facilmente fruibili ed efficaci per i cittadini, a cominciare dall’abbattimento delle liste di attesa e per rendere più efficace il lavoro del Pronto soccorso". È la promessa di Marcello lazzeri, segretario cittadino della Lega e candidato alle prossime amministrative.

"È nettamente insufficiente il numero dei sanitari che operano nel sistema pubblico - osserva l’esponente del Carroccio - e, spesso, sono costretti a turni massacranti. Dobbiamo creare condizioni per cui il loro lavoro sia più performante e più ricco di soddisfazioni morali ed economiche. Il futuro è la medicina di prossimità, con processi di diagnosi e cura prevalentemente e preferibilmente al domicilio o il più vicino possibile al paziente implementando medici e infermieri soprattutto sul territorio e nelle strutture ospedaliere". Secondo Lazzeri, occorre "continuare a investire sulla disabilità con l’abbattimento di barriere architettoniche fisiche, culturali e ideologiche come abbiamo fatto in questi anni, promuovendo processi di inclusione dei più fragili in ambito lavorativo, scolastico e sportivo creando strutture di co-housing soprattutto per il dopo di noi". "Progetti di co-housing - aggiunge il candidato leghista - servono anche per la terza età autosufficiente, favorendo l’aggregazione degli anziani e avviando uno scambio generazionale dove i giovani portano responsabilmente il loro contributo (servizio civile volontario): in questo ambito è assolutamente necessario un tavolo permanente di concertazione tra Comune e terzo settore e costruire legami stretti con il mondo accademico per le politiche giovanili". Gab. Mas.