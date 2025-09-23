Migliaia pro-Palestina bloccano mezza città fino alla superstrada: "Fermare il genocidio"

di Enrico Mattia Del PuntaPISASuperstrada bloccata per un’ora e traffico cittadino in tilt per un’intera mattina. È il bilancio del corteo di ieri, che ha visto poco meno di 10 mila persone sfilare per le strade e occupare la Fi-Pi-Li all’altezza dello svincolo di Pisa Aeroporto.

Una distesa di bandiere della Palestina ha colorato la manifestazione promossa dall’Usb in occasione dello sciopero generale indetto dal sindacato con lo slogan "Blocchiamo tutto". Hanno partecipato studenti, docenti, associazioni e una delegazione dei vigili del fuoco di Pisa e Livorno.

Per l’ordine pubblico è stata una mattinata impegnativa, con i reparti mobili della polizia schierati a protezione della stazione ferroviaria, anche perché il percorso era stato volutamente tenuto nascosto. Dopo aver attraversato i lungarni e raggiunto la Sesta Porta passando da Corso Italia, il corteo ha puntato verso l’aeroporto, annunciando con i megafoni l’intenzione di bloccarlo. In realtà si è trattato di una mossa diversiva: all’altezza dello svincolo della Fi-Pi-Li la testa del corteo ha improvvisamente deviato riversandosi sulla superstrada, vani i tentativi degli uomini della digos di fermare i manifestanti.

Sulla partecipazione i numeri sono contrastanti: circa 10 mila secondo i più, poco più di 6 mila per le forze dell’ordine, mentre Usb ha rivendicato la presenza di 15 mila persone. Il corteo ha occupato entrambe le carreggiate e si è disteso per circa 700 metri.

Dopo il blocco, i manifestanti hanno raggiunto l’uscita di Pisa Ovest e da lì, passando per l’Aurelia, sono tornati in piazza Vittorio Emanuele, dove la manifestazione si è sciolta. Nonostante i momenti concitati e un’improvvisa grandinata, non si sono registrati incidenti.

"Siamo qui in sciopero generale al fianco della Palestina e della Sumud Flotilla che sta veleggiando verso Gaza. Noi siamo l’equipaggio di terra in 75 piazze di tutto il Paese e anche a Pisa abbiamo dato una bella prova di solidarietà e di forza", ha dichiarato Caterina Manicardi, candidata con Toscana Rossa a Pisa.

Uno sciopero riuscito, secondo l’Usb. "Una partecipazione enorme allo sciopero generale – ha affermato Cinzia Della Porta di Usb Pisa –. Vogliamo dire al Governo e alle istituzioni che tutte le relazioni politiche, commerciali e istituzionali con il governo terrorista di Israele vanno interrotte".

Nel corteo anche Claudio Mariotti, del coordinamento nazionale Usb vigili del fuoco: "Come ambasciatori dell’Unicef nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell’Onu, abbiamo il dovere di tutelare e salvaguardare tutte le popolazioni e in particolare i bambini, che in questo momento sono la parte più colpita del popolo palestinese".

Presenti anche Cub e Cobas: "Lo sciopero di oggi – hanno sottolineato in una nota – conferma che nel Paese sta crescendo il rigetto del genocidio del popolo palestinese". Durante il corteo non sono mancati slogan contro il governo e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cori contro l’Idf, l’esercito israeliano, e contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.