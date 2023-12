"Michele Conti: Inefficienza e Disaccordo nella Sinistra Pisana"

pisa

"La vicenda di Marina di Pisa dimostra che abbiamo ragione a dare un giudizio insufficiente sull’amministrazione di Michele Conti che appare largamente inefficiente". Lo ha detto Vladimiro Basta, coordinatore di Tutta un’altra storia, il gruppo politico composto da iscritti e simpatizzanti Pd e aperto a tutti coloro che - al motto di ‘Tutta un’altra storia’ - vogliono voltare definitivamente pagina nella sinistra pisana, in vista del congresso dell’unione comunale pisana che si dovrebbe celebrare all’inizio del 2024. L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi al circolo "Il Fortino" di Marina di Pisa per testimoniare concreta solidarietà ai marinesi che stanno ancora contando i danni inferti dalle mareggiate di inizio novembre e inizio dicembre.

"Dobbiamo tornare ad occuparci - ha aggiunto Basta che guida la componente vicina a Elly Schlein - di questioni centrali come l’aeroporto e i collegamenti ferroviari. C’è un popolo che ha bisogno di essere ascoltato, che non arriva a fine mese e chiede interventi risolutivi, che il governo Meloni non attua. Ma anche riflettere sul fatto che siamo un partito ancora non sufficientemente aperto alle istanze del mondo circostante e spesso diviso su questioni fondamentali (per esempio l’acqua pubblica e la multiutility), con un forte appello a ricucire il rapporto con i circoli e a rivolgersi a giovani e a nuove forze".

Secondo Mario Di Monte, vicepresidente dell’Arci e responsabile del Tavolo Scuola Università e cultura, "È necessario convocare gli Stati generali della cultura per avviare un confronto tra enti locali, terzo settore e università per costruire un nuovo modello di cultura".

"Serve anche un maggiore impegno sulle rinnovabili - ha detto Ilaria Fiori, coordinatrice del Tavolo Ambiente e neoiscritta al Pd - sulla mobilità ecologica e sulle comunità energetiche. I partiti devono ricominciare a fare i partiti senza condizionamenti di poteri forti di alcun genere". Di sanità ha invece parlato la dirigente Asl Daniela Gianelli: "Manca una sanità territoriale che assicuri l’assistenza intermedia tra ospedale e famiglia e da questa decisiva carenza organizzativa, dipendono gli accessi numerosi e ingestibili al pronto soccorso, dove si va in mancanza di presidi sanitari sul territorio". Infine, Giovanni Capuzzi, ha esortato "a lavorare per un congresso partecipato e per una vera costituente della sinistra". All’assemblea hanno partecipato i consiglieri comunali del Pd, Andrea Ferrante (segretario cittadino uscente), Silvia Pagnin ed Enrico Bruni.