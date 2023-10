"Mia madre in stanza senza acqua calda". Dopo la segnalazione, spostata

"In camera senza l’acqua calda". Massimo Tamborra ha contattato La Nazione per segnalare un problema "che coinvolge mia madre da giorni". E racconta il fatto. La signora Elisabetta "è stata operata a inizio ottobre e poi ricoverata nel reparto di otorinolaringoiatra di Cisanello – spiega il figlio – E fin dall’inizio nella sua stanza non c’era l’acqua calda: come poteva fare una persona che ha una certa età a lavarsi anche solo il viso senza un minimo di acqua calda? Come poteva fare, dopo l’operazione, a recarsi da sola nel corridoio comune per fare una doccia?". "Mia madre fra pochi giorni, fortunatamente, uscirà e non avrà più quel problema. Ma noi pensiamo alle altre persone che sopraggiungeranno dopo di lei. E quindi i miei fratelli e io abbiamo voluto denunciare questo problema perché non capiti la stessa cosa ad altre famiglie che dovranno alloggiare nella stanza e convivere con lo stesso problema che ha avuto mia mamma. Abbiamo chiesto più volte una soluzione". "Mi preme precisare – aggiunge il signor Tamborra – che l’operazione è andata bene e mia madre sta bene e questo è importante. Inoltre, medici e infermieri sono sempre gentili e disponibili, davvero incredibili. Ma questo problema dell’acqua andato avanti per giorni è stato un disagio".

E’ stata fatta una segnalazione anche al Tribubnale del malato di Pisa che ha preso in carico il caso.

Contatta, l’Azienda ospedaliera ha risposto che "la stanza adesso è stata chiusa in attesa dei controlli e della risoluzione". La signora è stata trasferita in un’altra camera. "Stavamo aspettando solo che si liberassero posti nel fine settimana per poi trasferire la paziente in un’altra stanza".