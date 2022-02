Pisa, 16 febbraio 2022 - Anche la nostra storia rimarca una vicinanza o, per lo meno, una secolare interconnessione. Circa 700 anni fa, sulle rive del fiume Don, i pisani costruirono un proprio porto a pochi chilometri da dove oggi sorge la città di Rostov. Come dire, ciò che sembra lontano – in qualche misura – ci riguarda da sempre. La crisi internazionale Russia-Ucraina non cade su di noi "solo" con i suoi contraccolpi economici, ma ci avvolge nei suoi contorni umani. A Cascina, ad esempio, vive...

Pisa, 16 febbraio 2022 - Anche la nostra storia rimarca una vicinanza o, per lo meno, una secolare interconnessione. Circa 700 anni fa, sulle rive del fiume Don, i pisani costruirono un proprio porto a pochi chilometri da dove oggi sorge la città di Rostov. Come dire, ciò che sembra lontano – in qualche misura – ci riguarda da sempre. La crisi internazionale Russia-Ucraina non cade su di noi "solo" con i suoi contraccolpi economici, ma ci avvolge nei suoi contorni umani. A Cascina, ad esempio, vive l’estetista Larysa Ostapenko. Da più di 20 anni lavora qui, oggi si sente anche pisana. "Anche se piango ogni giorno per ciò che sta accadendo nella mia terra d’origine".

Ostapenko, quale legame la lega ancora all’Ucraina?

"Tutti i miei parenti vivono là. Mia madre, mio fratello, mia figlia Diana, suo marito e...".

Quanti anni ha sua figlia?

"24 anni".

E’ preoccupata per lei?

"Enormemente. Ho pregato mia figlia di tornare qui da noi in Italia. Potrebbe farlo dal momento che ha vissuto 10 anni a Pisa e ha ancora il permesso di soggiorno valido. Ma...".

Che cosa?

"Mi ha detto che se scoppia la guerra è pronta ad arruolarsi".

E lei cosa ha risposto?

"Ho pianto".

Riesce a mantenere i contatti con la sua famiglia?

"Chiamo anche dieci volte al giorno".

Che cosa è per lei l’Ucraina?

"Un grande paese dalle origini antichissime per lingua, tradizioni e religione. La nostra terra è la madre delle Russie. Ma siamo anche un popolo che non può accettare un regime anche se ormai vive oppresso da anni".

In che senso?

"Siamo circondati militarmente e soggiogati economicamente. Dal 2014 viviamo in un uno stato di costante guerriglia".

Che cosa è per lei Pisa e l’Italia?

"La terra che amo e che mi ha accolto. In Ucraina mi sono laureata in psicologia, ma vivevamo in condizioni economiche difficili. Così, da giovane, con mio marito abbiamo provato a costruirci una vita qui. I sacrifici sono stati tanti. Ho studiato. Il mio futuro e il mio presente è Pisa".

Che cosa si aspetta dall’Italia?

"Spero che difenda il mio paese da Putin".

Spera che la sua famiglia possa trovare rifugio in Italia?

"Mi sono informata attraverso lo sportello per stranieri dell’Acli per avere delucidazioni sulle procedure possibili e su che cosa è possibile fare. La città dove vive la mia famiglia non è lontana dalla Polonia. Mentre la famiglia di mio marito vive a pochi chilometri dal confine russo. La situazione lì è ancora più tesa".

Che cosa farà nelle prossime ore?

"Vivrò nella più totale angoscia chiamando continuamente i miei parenti sperando che la situazione non precipiti".