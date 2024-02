"Mi ricordo", su il sipario . Al teatro Nuovo rivive la Pisa del Dopoguerra

Un tuffo nella Pisa del Dopoguerra, nel quotidiano di un tempo che fu. "Mi ricordo" è il nuovo spettacolo teatrale firmato dal regista Massimo Corevi che andrà in scena questo sabato, 2 marzo, al teatro Nuovo-Binario Vivo di Pisa. Protagonisti: l’attore Atos Davini, l’attrice Benedetta Giuntini e lo scrittore Athos Bigongiali dal cui libro "Pisa una volta. Ritratti dal dopoguerra" (Pacini editore) sono liberamente tratti i testi accompagnati, per l’occasione, dalla musica dei Madaus. "Può sembrare nostalgico – commenta il regista Massimo Corevi - rispolverare la memoria per rianimare attimi suggestivi del nostro passato, rintracciare persone "dimenticate" o ritrovare barlumi di luce che il trascorrere del tempo ha velato. Ma non è solo la nostalgia a spingerci a raccontare i nostri ‘mi ricordo…’ attraverso le tavole di un palcoscenico ma anche il desiderio di rivivere momenti di spensierata gioventù. Porteremo in scena attimi struggenti, carichi di emozioni ma anche aneddoti divertenti, frammenti di vita che non appartengono solo ai protagonisti in scena ma, come per incanto, si fanno patrimonio di tutti". "Lo spettacolo e prima ancora il libro che mi ha letteralmente affascinato tanto da averlo ‘bevuto’ come acqua fresca alla fontana, mi riportano negli anni della fanciullezza - queste le parole di Atos Davini - in un mondo che per tanti motivi andrebbe dimenticato ma che invece è bene che rimanga presente nelle mente di tutti, una lezione molto importante oggi più che mai".

"Nello spettacolo avrò una particina e nelle prove mi sono divertito moltissimo. Massimo Corevi – queste le parole di Athos Bigongiali - ha fatto un piccolo miracolo, trasferendo sul palcoscenico un libro dedicato ai ricordi, ai nostri ricordi della Pisa del dopoguerra: il risultato è un viaggio indietro nel tempo, sul filo di memorie personali e collettive, che saranno raccontate dal formidabile Atos Davini e dalla bravissima Benedetta Giuntini, e dalle canzoni dei Madaus: ci sarà da divertirsi, posso assicurarlo". "Nel corso della mia esperienza teatrale – aggiunge Benedetta Giuntini - non avevo ancora avuto il privilegio di andare in scena con un attore straordinario di 87 anni e avere nel contempo sul palco lo scrittore dell’opera stessa. Lavorare con loro è stato un viaggio di apprendimento e ispirazione. Atos Davini in ogni gesto, in ogni espressione del suo viso trasmette una storia, un bagaglio accumulato di anni di vita e di lavoro sul set e sul palcoscenico. Athos Bigongiali con la sua mente creativa di scrittore ha dato vita alle parole trasformando idee astratte in dialoghi vivi e coinvolgenti. La regia di Massimo Corevi ha creato un’esperienza teatrale indimenticabile che resterà nei cuori e nelle menti del pubblico. Tutto ciò ci insegna l’importanza di mantenere viva la passione per l’arte, non importa quanti anni passino". Biglietti: 12 euro disponibili in Teatro in piazza della Stazione il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19: oppure online sulla piattaforma ciaotikets.