"Mi picchia" lei si pente: assolto

Era accusato (tra il 2016 e il 2017) di aver ingiuriato e aver fatto "intollerabili prevaricazioni psicologiche e fisiche" maltrattando la compagna e influendo molto sulla vita della donna. In un’occasione l’uomo – la denuncia – avrebbe accusato lei di aver parlato troppo con il padre di un compagno di squadra del figlio durante una cena e di averla poi colpita in auto. In un altro caso le avrebbe tirato addosso suppellettili e presa per i capelli. La difesa, sostenuta dall’avvocato Arianna Tabarracci, aveva chiesto l’abbreviato condizionato alle dichiarazioni della parte offesa che affermò per iscritto di essersi pentita di aver sporto querela. Ma per il gip quella richiesta era inammissibile, da qui il dibattimento. Nell’ultima udienza è stata ascoltata la donna che ha spiegato di essersi pentita di aver presentato denuncia perché i due litigavano spesso ed erano in crisi. Il pm aveva chiesto un anno e sei mesi per l’uomo. Il giudice l’ha assolto per insufficienza delle prove.