"Mi ha urtato l’auto" E taglia la strada al bus

Denunciato per interruzione di pubblico servizio per aver interrotto il transito dell’autobus con la propria auto, lamentando un incidente, forse mai avvenuto. Autolinee Toscane ha presentato l’atto alla Municipale di Pisa. I fatti risalgono a a giovedi scorso, in via Corridoni. La Lam verde diretta all’aeroporto si è dovuta fermare per un’auto che si è messa di traverso. Il conducente accusava l’autista di averlo urtato. La cosa è andava avanti per 36 minuti fino all’arrivo della Municipale che ha convinto l’automobilista a più miti consigli.