"Mi ha convinto il progetto di Conti"

"Dopo avere visionato il programma presentato dal sindaco Michele Conti e analizzato ‘i pilastri del programma’ che contribuirà a rendere Pisa ancora più vivibile, sicura, bella, moderna ed Europea, ho ritenuto doveroso dare la mia disponibilità attiva al modello e progetto elettorale di Conti". Lo annuncia su Facebook, Salvatore Caruso, preside dell’istituto alberghiero "Matteotti" e da sempre impegnato sulle questioni studentesche e del funzionamento scolastico. "Mi impegno fin da oggi - così Caruso - a mettere a disposizione le mie competenze nei settori a me più familiari: istruzione, inclusione, integrazione, cultura, sicurezza e sostegno a famiglie e anziani". Caruso cinque anni fa si era già candidato con la lista Progetto civico che faceva parte del Patto civico di Antonio Veronese. "Ma in questi anni - spiega il preside - il lavoro di Conti mi ha convinto e ho dato la disponibilità a candidarmi di nuovo questa volta al suo fianco per proseguire il lavoro fatto e provare a continuare a migliorarlo. Lavorerò sull’inclusione dei ragazzi con handicap, non solo a scuola dove sono già abbastanza tutelati, ma soprattutto nel mondo del lavoro e per fare rete tra Comune e associazioni per creare opportunità di inserimento. senza abbandonare le famiglie di questi ragazzi dopo il percoso scolastico".

Gab. Mas.