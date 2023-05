"Mi diceva studia Modo per emanciparti e realizzare obiettivi"

"Straordinaria nel fare le cose ordinarie con tanto impegno". Alice ha la stessa leggerezza della mamma e gli stessi ricci. E’ la figlia della dottoressa Barbara Capovani (come scriviamo anche nelle pagine nazionali) uccisa nei giorni scorsi all’esterno del reparto della psichiatria territoriale che la professionista dirigeva. "Mia mamma sarebbe stata molto contenta di questa iniziativa", il pomeriggio di riflessione organizzato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri a Pisa. "Anche perché - sorride Alice che parla a nome dei fratelli Pier Giorgio e Mia, del compagno della madre Michele e della nonna - si sa che i medici vogliono stare insieme solo agli altri medici". "Era impossibile scindere lei persona da quello che era lei professionalmente. Era fiera di essere medico e questa passione l’ha trasmessa a tutti. A tre anni giocavo a far finta di chiamare qualcuno e prescrivere medicinali. Ogni vaccino rappresentava una spiegazione. Mi ha insegnato lei a fare i prelievi usando i familiari come cavie e utilizzando al posto del laccio emostatico il nastro per creare pacchetti regalo".

"Ma, soprattutto – prosegue Alice – le sarebbe piaciuta molto la borsa di studio che il consiglio dell’ordine dei medici di Pisa ha voluto dedicarle. I litigi che abbiamo avuto erano al 99% per lo studio e vi assicuro che io ho sempre studiato. Mi diceva ‘E’ l’unico modo per emanciparsi, per crescere e ottenere ciò che si vuole. Sembra la strada più difficile". E ancora: "Molti in questi giorni hanno detto che era una persona straordinaria. Ma, in realtà, ha fatto bene l’ordinario. Una delle ultime conversazioni che ho avuto con lei è stata sulla mia specializzazione. Si sa che è un ambiente competitivo. Mi ha suggerito: ‘Continua a fare bene ciò che fai. Le uniche cose che mi sono servite sono state studiare, lavorare più di tutti gli altri e pensare sempre al bene dei pazienti senza cercare scorciatoie".

