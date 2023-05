"Mi candido per una città più bella, più vivibile, turisticamente attraente"

"Mi candido per una città più bella, vivibile e turisticamente attraente". Maurizio Bani Micheletti, candidato della lista civica Sviluppo e Territorio – Pesciatini per Pisa, nella coalizione che sostiene la candidatura di Michele Conti, intende "trasmettere agli operatori turistici, nazionali e internazionali, che per visitare Pisa e conoscerne la bellezza non basta un selfie sotto la Torre, ma occorre costruire ‘Pisa oltre i miracoli’ e per farlo lavorerò affinché l’amministrazione comunale crei e coordini un pool di professionisti che sappia valorizzare ancora di più storia, cultura, arte, monumenti fino al nostro bellissimo litorale: Pisa gode di una centralità geografica invidiabile, consente di raggiungere le principali destinazioni con non più di un’ora di auto e treno, dispone di una dotazione infrastrutturale strategica, con un aeroporto internazionale, uno snodo ferroviario fondamentale, un sistema autostradale importante, la vicinanza del porto di Livorno". Per Bani Micheletti, è "opportuno creare nuove aree di parcheggio che invitino i turisti ad attraversare la città verso piazza Duomo e la torre di Pisa, percorrendo le vie del commercio, visitando e ammirando chiese, mostre, musei, i lungarni, ma anche il litorale deve sempre più far parte integrante del sistema Pisa: per questo il nostro obiettivo sarà quello di migliorare la logistica e i trasporti che collegano la città al mare, che in questi cinque anni ha conosciuto uno straordinario processo di riqualificazione e rilancio". Infine, promette di impegnarsi "per contrastare duramente degrado, bivacchi e tutto ciò che offende l’attrattività e la bellezza di Pisa".