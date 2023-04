"Mi batterò per difendere i più deboli"

"Da sempre mi sono interessata alle problematiche dell’inclusione delle fasce più deboli della popolazione e questo intendo fare anche se sarò eletta in consiglio comunale". Così Sono Sara De Biasi, 43 anni, candidata nella lista del Movimento 5 Stelle presenta la sua scelta di candidarsi con il centrosinistra sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Martinelli. "Vivo - racconta la candidata - nel quartiere popolare vicino al palazzetto dello sport e ai pisani dico di sceglier di sostenere chi decide di mettersi in gioco, come noi, per riqualificare spazi e quartieri, abbandonati da anni, affinché i cittadini possano vivere nel proprio quartiere senza timori. Anche questo è tutelare i più fragili". Secondo De Biasi, infatti, "è necessario spendersi per chi non ha voce e troppo spesso è stato dimenticato dalle istituzioni: per questo sono convinta che la nuova giunta debba prendere atto di questa criticità, perché nessuno deve rimanere indietro". "La riqualificazione dell’edilizia popolare - aggiunge - è quindi una priorità assoluta. Gli alloggi sono in prossime condizioni, gli edifici sono molto vecchi e chi vive in quelle abitazioni è costretto a ripulire i muri frequentemente perché l’umidità genera muffe". Infine, una promessa: "Il mio modo di fare politica? E’ basato sulla stretta di mano e il contatto con le persone. Cosa vorrò fare in politica? Essere un punto di riferimento per i cittadini, un collegamento tra istituzioni e cittadinanza, restituendo in questo modo massima fiducia nella politica e ci metto la faccia ancora una volta perché in questo progetto ci credo davvero".