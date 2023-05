"Mi aveva difeso dall’aggressione di un paziente"

La dottoressa Capovani era intervenuta solo pochi mesi fa a difesa di un collega che era stato aggredito da un paziente. Lo racconta il dottor Luigi Piz, medico del Centro di salute mentale e dell’Spdc che la professionista dirigeva. "Sei mesi fa sono stato aggredito da un paziente e la prima a gettarsi su di me, per difendermi, è stata proprio Barbara. Sentiva la responsabilità. Aveva coraggio". E’ uno dei colleghi che ricordano la psichiatra durante il momento di riflessione organizzato dal Consiglio dell’ordine dei medici cittadino. "Se ne è andata la migliore".

Un’altra collega, la dottoressa Isabella Gepponi, le rivolge un pensiero profondo: "Abbiamo passato 10 anni insieme. In reparto c’era un clima sereno grazie a te. Fino all’ultimo ho pensato, ce la fa, è invincibile, ha mille risorse. Il nostro è un lavoro pericoloso. Siamo in trincea". Poi parla di Seung, il 35enne in carcere con l’accusa di aver ucciso la psichiatra. "Non era un tuo paziente, era stato ricoverato da noi in modo inappropriato. All’epoca era agli arresti domiciliari. Non sei stata tutelata".

Anche il sindaco Michele Conti ha detto che occorre dare "risposte a chi paga con la vita le cure. Azioni concrete per riflettere su ciò che è successo". Tutti si chiedono "Che fare?". Anche il prefetto D’Alessandro. "L’unica stella polare deve essere l’interesse generale, avvicinare le istituzioni e fare gioco di squadra". "Ho apprezzato di lei l’elevata professionalità ma anche la sensibilità umana. Era fortissima nelle sue decisioni. Un supereroe ma ordinariamente umana", aggiunge il questore Bonaccorso. Quindi, il rettore Zucchi che ha ricordato, ancora una volta, i suoi "valori. La medicina non si può considerare una professione. Curare le malattie mentali significa essere a rischio in prima persona". Le soluzioni. "Il problema è complesso e necessita di uno sforzo reale e di un cuore aperto. Siamo usciti dal Covid perché abbiamo lavorato tutti insieme con risorse eccezionali umane ed economiche. Servono interventi legislativi specifici con un’analisi attenta degli errori fatti senza gettare la spugna". Anche il suo predecessore, il dottor Alfredo Sbrana, ha spiegato "il lavoro straordinario che ha fatto Barbara che qualche anno fa non esitò a gettarsi in Arno per salvare uno dei suoi cani. Ecco, questo era lei".

An. Cas.