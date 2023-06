Mezzogiorno vince al Gioco del Ponte, il generale Sergio Mantuano, "Era un'edizione eccezionale"

di Michele Bufalino

Il destino sembrava andare contro la parte australe. Un comando insediatosi da poco più di 6 mesi, una squadra falcidiata dalle squalifiche e un pronostico che, a star larghi, nella migliore delle ipotesi, dava a Mezzogiorno una sconfitta per 4-2. Invece l’edizione del Gioco del Ponte conclusasi domenica notte ha regalato mille sorprese. La parte australe, per quanto sia uscita sconfitta sul ponte, ha mortalmente vinto il suo Gioco. "Il 16 Gennaio mi davano del matto – dichiara il generale Sergio Mantuano –, ma io ero profondamente convinto del valore delle persone Australi, tutte, nessuno escluso. Tutti lo hanno dimostrato dal corteo ai combattenti, oltre ogni aspettativa. Non è arrivato il palio, ma ci stiamo attrezzando anche per i miracoli".

La battaglia di strategie e spinte è stata una delle più belle e avvincenti degli ultimi 10 anni, come non se ne ricordavano da tempo. "Credo sia stata un’edizione davvero eccezionale – prosegue Mantuano –. Avevamo la squalifica della seconda squadra di parte, ma abbiamo giocato a viso aperto, senza nasconderci. Abbiamo ottenuto un grande risultato, credendoci fino alla fine. Le sorprese sono state tante e le ho vissute durante tutti questi mesi". Mantuano vuole fare un plauso al grande lavoro delle sue magistrature, a partire dai ragazzi di Sant’Antonio: "Vanno ringraziati i ragazzi del Sant’Antonio superstiti dalla squalifica – asserisce il generale di Mezzogiorno –. Si sono messi a disposizione della parte sapendo che non sarebbe stato facile. Tutte le 6 magistrature hanno fatto un lavoro eccezionale".

Grande lavoro da parte di Cristiano Scarpellini, prima dietro le quinte, poi da capitano della Nazionale di parte: "Cristiano Scarpellini è stato un vero e proprio stratega – continua Sergio Mantuano –. Il gruppo militare aveva le idee chiare fin dall’inizio e sono state fatte in corsa delle modifiche importanti. Scarpellini, da persona di grande esperienza, ha riunito la parte. Possiamo dire che sia stato il capitano di tutti". Il Gioco del Ponte però non è solo spinte e combattimenti, ma è composto soprattutto dagli oltre 700 figuranti al seguito: "Penso che in questa edizione, fin dalle prove generali delle sfilate, nelle scorse settimane, si sia ritrovata la brillantezza perduta – continua il generale –. È stata una atmosfera bellissima. Volevamo risollevare tutti Mezzogiorno e così è stato. La sfilata è stata molto bella e sono molto contento". Il lavoro della parte continuerà anche nei prossimi mesi: "La nostra prima vittoria è stata costruire una famiglia. Già ieri all’indomani del Gioco abbiamo fatto il punto della situazione – conclude Mantuano –. La direzione dev’essere questa, con grande unità d’intenti".