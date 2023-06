Mezzogiorno, squalifiche e difficoltà per Sant'Antonio nel 2020

Il ‘caso Sant’Antonio’ ha tenuto banco tutto l’anno e gli strascichi della squalifica decisa dal consiglio degli anziani per i vertici della magistratura, così come per una ventina di combattenti, si sono trascinati anche quest’anno. La vicenda è nota poiché lo scorso anno il ‘cinghiale’ si rifiutò di sfilare e montare sul ponte a causa della mancata idoneità alle visite mediche di alcuni combattenti, venendo punito con il massimo della pena. Di fatto Sant’Antonio si presenterà sul ponte come la squadra più debole di Mezzogiorno in questa edizione. Non fa pretattica il magistrato Domenico Grassi, ammettendo le difficoltà: "Ci presenteremo con una squadra formata da ragazzi rimasti fuori dalle altre squadre. Dato che siamo contati, viste le squalifiche per i fatti della scorsa stagione - dichiara Grassi -, la nostra situazione è inevitabilmente questa. Pensato che abbiamo cinque forti combattenti di Sant’Antonio, ma saremo costretti a cederli ad altre squadre della parte, nel pieno rispetto della parte. Sarebbe inutile tenere cinque combattenti di alta fascia da noi, sarebbero sprecati quest’anno". Grassi racconta anche di un ultimo tentativo per mediare col Comune di Pisa: "C’è stato un tentativo di mediare, ma abbiamo trovato la porta chiusa. Faremo presenza. Di fatto andremo per l’onore della magistratura in sfilata". L’attività più importante quindi, quest’anno, resta quella civile: "Abbiamo organizzato una bella manifestazione con le scuole Toniolo al campo del Pisa Ovest ed è stata una giornata fantastica. Stiamo organizzando alti due eventi con le scuole - conclude Grassi -, ma se ne riparlerà da settembre ormai. Sono iniziative da realizzare per il nuovo anno scolastico".

Mic. Buf.