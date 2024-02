Mezzogiorno organizza il Carnevale Australe

Mezzogiorno al lavoro per mantenere vivo l’interesse per il Gioco del Ponte anche creando eventi collaterali in funzione delle festività nel corso dell’anno; questa è la volta del Carnevale Australe che apre le danze domani alle 16. Il luogo deputato ad accogliere bambine e bambini (ma non solo) in maschera è la sede del Quartier Generale della Nobile Parte di Mezzogiorno, nella sala Sergio Paradossi di Palazzo Cevoli in Via San Martino al numero 108. "Via San Martino – spiegano da Mezzogiorno – era parte della Via Emilia Scauri, strada consolare romana che era integrata nel flusso di spostamento di mercanti provenienti da più parti del Mediterraneo e quindi, anche solo per il posizionamento geografico, nel centro nevralgico degli scambi commerciali ma non solo, anche di quelli culturali, date le svariate etnie che la popolavano giornalmente. Tutto ciò per dire che Mezzogiorno è figlia primogenita di questa commistione di culture ed etnie ed è e sarà sempre latrice di novità e di coinvolgimento per tutti (anche per i nostri cuginetti Tramontanini)". E domani il quartier generale della Nobile Parte di Mezzogiorno si colorerà delle tinte carnascialesche e ospiterà tutti coloro che vorranno passare qualche ora in allegria. Per i più piccoli, ed in questo caso solo per loro, tanto intrattenimento e tantissime sorprese a tema Gioco del Ponte. La festa continua domenica per le strade della Magistratura di San Marco; nello specifico, lungo tutta Via Montanelli a partire dalle 14. Qui il Comando di Mezzogiorno si unirà all’allegra brigata dei Sanmarchesi e metterà a disposizione dei festaioli animazione, gonfiabili, street food e tanta musica. "Non mancate".