Mezzo secolo di nerazzurro. Bottone, dalla porta ai conti:: "Coi Viola la sfida dell’anno"

Cinquanta candeline e una vita intrecciata al Pisa. Andrea Bottone festeggia il compleanno guardando indietro, da portiere a uomo dei conti nerazzurri. Ha parato rigori, ha gestito fallimenti e rinascite. Ha visto il Pisa crollare e rialzarsi, come lui. Oggi guida Sepi, ma resta quel bambino fra lacrime e sorrisi.

Bottone, qual è il suo primo ricordo in nerazzurro? "Serie A: 17 ottobre 1982. Pisa-Verona gol, sesta giornata di campionato: siamo ancora imbattuti. Penzo segna, il Pisa prova a riprenderla ma niente da fare. Torno a casa fra pianti inconsolabili".

Ha capito fin da bambino che Pisa e sofferenza vanno a braccetto... "E che era nato un grande amore. Non a caso, la salvezza di qualche mese più tardi la ricordo come una delle più grandi e pure gioie di bambino".

Da tifoso a giocatore del vivaio nerazzurro. Ci racconti. "Ora siamo nel 1989. Vengo chiamato come 25esimo elemento della squadra dei Giovanissimi. Faccio il portiere, sono bassino ma fra i pali me la cavo. Il mister ci raduna e ci dice così: “Un paio di voi arriveranno alla fine di questo percorso e magari debutteranno in prima squadra”. Nella stagione 1994-1995 sono in ritiro con i grandi insieme a Romeo di cui avevo un sacro terrore".

Ma niente debutto. "Quanto l’ho sognato! Per anni faccio il raccattapalle all’Arena e ogni sera, prima di addormentarmi, immagino di indossare la “numero uno” con la Curva Nord alle spalle. Ma niente da fare. Il Pisa fallisce e io sono costretto ad andare altrove...".

Da portiere ad avvocato. Perché? "Per questa storia del pallone a casa mia non sono tutti contenti: “Devi studiare!”. Ma io mi vedo coi guantoni. Nel campionato Primavera paro un rigore alla Fiorentina: è l’apoteosi. Di me scrive un articolo perfino La Nazione. Però nel calcio non ho fortuna, quindi mi butto nello studio".

A proposito di Fiorentina... "Lo so, lo so. È la partita dell’anno. Vale una stagione. Vincerla, da pisano, avrebbe un valore anche simbolico potente".

Torniamo al passato: quanto l’ha segnata l’esperienza fra i pali? "Tanto. Il portiere è solo dentro una squadra. Fin da piccolo capisci cosa vuol dire essere responsabile anche di un gruppo".

Come in ogni grande amore però tornerà in nerazzurro. "Quindici anni dopo: 2009. Sono nel collegio sindacale nerazzurro del Pisa di Bulgarella e Covarelli. Pochi mesi dopo la società di Pomponi sta per fallire e allora mi chiedono di fare da garante di due conti correnti per garantire che i soldi raccolti dai tifosi non vadano a finire nel calderone in caso di fallimento. In pochi giorni la città mi affida 300mila euro".

Ma il Pisa fallisce lo stesso. "Con Federico Menichini e Paolo Mancini sono fra gli incaricati dal sindaco Filippeschi alla ricostruzione burocratica della società. Il 27 luglio a Coverciano ritiro la matricola 930911... il Pisa di oggi è nato fra le mie mani".

E allora di Battini-Camilli. Lei sarà nel Cda. "Con l’1% delle quote in rappresentanza dei tifosi. Siamo soci fino a febbraio 2016, poi non ci fidiamo più di Petroni e cediamo".

E oggi cos’è per lei il calcio? "Una passione che il tempo ha cambiato. Prima lo stadio era vissuto in modo molto più libero. Non c’erano tessere, non c’erano prevendite e divieti. Un panino, un’idea improvvisa ed eccoti in gradinata".

La sua idea, portata avanti nel 2009, di un Pisa “popolare” ovvero con quote sempre crescenti affidate ai tifosi è anocra realizzabile? "No, fra i professionisti è impossibile. Chi mette i soldi è giusto che comandi e faccia le proprie scelte. Poi, è chiaro, io credo che i tifosi debbano essere sempre coinvolti, in mille modi. Il Pisa è dei pisani".

Oggi festeggia 50 anni. Programmi per i prossimi 50? "Saranno più riflessivi, promesso".

In un mondo globalizzato: ha senso essere “pisani”? "Sì, come spirito di appartenenza. No, se penso al mondo del lavoro e alle grandi sfide. Vorrei che i miei figli, pur rimanendo legati a Pisa, guardino anche al resto del mondo con curiosità e fiducia. Un po’ lo stesso approccio che ho avuto alla guida di Pisamo: pensare alla città ma confrontandosi con soluzioni globali. Pisa, senza snaturarsi, deve restare “attaccata al mondo”. Una bella sfida".

Come la salvezza... "Possibile ma solo se restiamo uniti. E magari facciamo qualche gol in più...".